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На заводе Tesla в Калифорнии произошел пожар

Новина українською → Калифорния, Пятница 12 марта 2021 04:48
На заводе Tesla в Калифорнии произошел пожар Фото: завод Tesla (KRON4)
Автор: Артур Родивилов

В США в городе Фримонт (штата Калифорния) произошел пожар заводе по выпуску автомобилей Tesla. О пострадавших не сообщается.

Об этом сообщает телеканал KRON4

По предварительным данным, возгорание произошло в части завода, где шло строительство. В настоящее время на место происшествия вызваны пожарные.

Местный телеканала утверждает, что сотрудники Tesla пытаются потушить огонь с помощью песка.

Это не первый пожар на заводе во Фримонте. До этого возгорание произошло в августе 2018 года.

Тогда глава компании Tesla Илон Маск рассказал, что в одном из ангаров загорелся картон, приготовленный для переработки. Маск отмечал, что в результате пожара никто не пострадал, повреждений на заводе не обнаружили.

Напомним, ранее сообщалось, что в результате пожара, который произошел на заводе автоконцерна BMW в городе Ландсхут (Бавария), в Германии пострадало 3 человека.

Трое пожарных получили ранения, один из них направлен в больницу для лечения.

Также сообщалось, что в бельгийском городе Шателе на металлургическом заводе APERAM произошел взрыв, в результате чего пострадало трое людей.

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