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У Нью-Йорку сталася пожежа в багатоповерхівці, понад 20 постраждалих

Автор: Юлія Струк

При пожежі в багатоповерховому будинку в районі Куїнс в Нью-Йорку постраждали 21 осіб. Також близько 240 жителів були евакуйовані.

Про це повідомляє пожежна служба міста в Instagram.

"Не зафіксовано серйозних поранень, що загрожують життю. Не менш 21 пацієнта, в тому числі 16 пожежників, доставлені в найближчі лікарні", - свідчить повідомлення.

За даними пожежної служби, в будинку близько 150 квартир. Вогонь швидко поширився й охопив одну сторону будівлі.

Відзначається, що на місці події перебувають понад 350 співробітників пожежної охорони і швидкої допомоги. Очікується, що вони будуть працювати всю ніч.

Як писало РБК-Україна, на початку березня в США в місті Фрімонт (штату Каліфорнія) сталася пожежа на заводі з випуску автомобілів Tesla. Про постраждалих не повідомлялося.

Нагадаємо, в кінці лютого в американському місті Камерон, штату Техас, прогримів потужний вибух. З рейок зійшов потяг з нафтопродуктами й зіткнувся з вантажівкою.

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Новини України пожежапостраждаліНью-Йорк
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