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В Нью-Йорке начала работу 76-я сессия Генассамблеи ООН

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Нью-Йорк, Вторник 14 сентября 2021 23:37
В Нью-Йорке начала работу 76-я сессия Генассамблеи ООН Фото: 76-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН начала работу в Нью-Йорке (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Во вторник, 14 сентября, в Нью-Йорке открылась 76-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН. На первых заседаниях участники утвердят повестку и новый состав рабочих органов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию открытия Генассамблеи ООН.

В этом году полномочия главы Генассамблеи ООН перешли к представителю Мальдив Абдулле Шахиду. На открытии сессии он принес присягу и рассказал о своих планах.

"Я сосредоточен на всеобщей вакцинации в рамках восстановления мира от COVID-19", - сказал он в своем выступлении, добавив, что "надежда заставляет нас никогда не сдаваться".

После Шахиду с речью выступил генсек ООН Антонио Гутерриш. Он призвал к миру, солидарности и сотрудничеству между странами-членами организации. "Пора сосредоточиться на борьбе с общим врагом - пандемией", - добавил генеральный секретарь.

На первых заседаниях 76-й сессии Генассамблеи ООН участники утвердят повестку дня и новый состав рабочих групп. С 21 по 27 сентября начнется неделя высокого уровня. На нее в Нью-Йорк ожидается прибытие 83 глав государств, 43 руководителей правительств и министров иностранных дел 23 стран.

Отметим, 76-я сессия Генассамблеи ООН рассмотрит ситуацию на оккупированных территориях Украины. Формат участия президента Владимира Зеленского в ней еще не решен.

Как отметил глава МИД Дмитрий Кулеба, на полях Генассамблеи ООН Украина планирует инициировать дебаты по ситуации в оккупированном Крыму и на Донбассе.

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