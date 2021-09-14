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У Нью-Йорку розпочала роботу 76-а сесія Генасамблеї ООН

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Нью-Йорк, Вівторок 14 вересня 2021 23:37
У Нью-Йорку розпочала роботу 76-а сесія Генасамблеї ООН Фото: 76-а сесія Генеральної Асамблеї ООН почала роботу в Нью-Йорку (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

У вівторок, 14 вересня, в Нью-Йорку відкрилася 76-а сесія Генеральної Асамблеї ООН. На перших засіданнях учасники затвердять порядок і новий склад робочих органів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію відкриття Генасамблеї ООН.

Цього року повноваження глави Генасамблеї ООН перейшли до представника Мальдів Абдулли Шахіду. На відкритті сесії він склав присягу і розповів про свої плани.

"Я зосереджений на загальній вакцинації в рамках відновлення миру від COVID-19", - сказав він у своєму виступі, додавши, що"Надія змушує нас ніколи не здаватися".

Після Шахіду з промовою виступив генсек ООН Антоніо Гутерріш. Він закликав до миру, солідарності та співпраці між країнами-членами організації. "Пора зосередитися на боротьбі із загальним ворогом - пандемією", - додав генеральний секретар.

На перших засіданнях 76-ї сесії Генасамблеї ООН учасники затвердять Порядок денний і новий склад робочих груп. З 21 по 27 вересня розпочнеться тиждень високого рівня. На неї в Нью-Йорк очікується прибуття 83 глав держав, 43 керівників урядів і міністрів закордонних справ 23 країн.

Зазначимо, 76-та сесія Генасамблеї ООН розгляне ситуацію на окупованих територіях України. Формат участі президента Володимира Зеленського в ній ще не вирішено.

Як зазначив глава МЗС Дмитро Кулеба, на полях Генасамблеї ООН Україна планує ініціювати дебати щодо ситуації в окупованому Криму та на Донбасі.

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