У Нью-Йорку розпочала роботу 76-а сесія Генасамблеї ООН

У вівторок, 14 вересня, в Нью-Йорку відкрилася 76-а сесія Генеральної Асамблеї ООН. На перших засіданнях учасники затвердять порядок і новий склад робочих органів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію відкриття Генасамблеї ООН .

Цього року повноваження глави Генасамблеї ООН перейшли до представника Мальдів Абдулли Шахіду. На відкритті сесії він склав присягу і розповів про свої плани.

"Я зосереджений на загальній вакцинації в рамках відновлення миру від COVID-19", - сказав він у своєму виступі, додавши, що"Надія змушує нас ніколи не здаватися".

Після Шахіду з промовою виступив генсек ООН Антоніо Гутерріш. Він закликав до миру, солідарності та співпраці між країнами-членами організації. "Пора зосередитися на боротьбі із загальним ворогом - пандемією", - додав генеральний секретар.

На перших засіданнях 76-ї сесії Генасамблеї ООН учасники затвердять Порядок денний і новий склад робочих груп. З 21 по 27 вересня розпочнеться тиждень високого рівня. На неї в Нью-Йорк очікується прибуття 83 глав держав, 43 керівників урядів і міністрів закордонних справ 23 країн.