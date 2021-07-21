Нью-Йорк затянуло дымом из-за лесных пожаров на западе США

Дым от лесных пожаров на западе Соединенных Штатов, в штатах Орегон, Вашингтон и Калифорния, дошел до Восточного побережья страны и накрыл Нью-Йорк. Несмотря на туманы над городом, жителям не стоит беспокоиться из-за качества воздуха.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Post .

Синоптик рассказал, что дым из западных штатов, прошедший над районом Великих озер и магистраль I-95, которая проходит с севера на юг по всему Восточному побережью, накроет Нью-Йорк утром.

"То, что обычно было бы просто приятным солнечным днем ​​с голубым небом, вероятно, будет иметь молочно-туманный оттенок", - рассказал синоптик.