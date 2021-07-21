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Нью-Йорк затягнуло димом через лісові пожежі на заході США

Автор: Артур Родивилов

Дим від лісових пожеж на заході Сполучених Штатів, в штатах Орегон, Вашингтон і Каліфорнія, дійшов до східного узбережжя країни і накрив Нью-Йорк. Попри тумани над містом, жителям не варто турбуватися через якість повітря.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Post.

Синоптик розповів, що дим із західних штатів, що пройшов над районом Великих озер і Магістраль I-95, яка проходить з півночі на південь по всьому східному узбережжю, накриє Нью-Йорк вранці.

"Те, що зазвичай було б просто приємним сонячним днем з блакитним небом, ймовірно, матиме молочно-Туманний відтінок", - розповів синоптик.

Нагадаємо, що в Іспанії в популярній туристичній зоні спалахнула лісова пожежа: евакуйовано сотні людей.

Також лісові пожежі в Росії охопили понад 1 млн гектарів.

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