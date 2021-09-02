Нью-Йорк затопило из-за урагана "Ида": людей просят не выходить из домов

"Пожалуйста, оставайтесь дома сегодня вечером и позвольте нашим службам быстрого реагирования и службам экстренной помощи выполнять свою работу. Держитесь как можно дальше от метро. Держитесь подальше от дорог. Или вообще не выезжайте на дороги", - призвал мэр.

Известно, что последствия тропического шторма "Ида" привели к затоплению метрополитена в штате, из-за чего почти все линии подземки прекратили свою работу. Спасатели эвакуировали людей из метрополитена.

Кроме того, из-за непогоды были приостановлены все "полетные операции", но впоследствии власти заявили о возобновлении авиарейсов.

Между тем, шторм также охватил южную Луизиану. Также в штате Нью-Джерси по меньшей мере девять домов были разрушены.