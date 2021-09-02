Нью-Йорк затопило через ураган "Іда": людей просять не виходити з домівок

"Будь ласка, залишайтеся вдома сьогодні ввечері та дозвольте нашим службам швидкого реагування і службам екстреної допомоги виконувати свою роботу. Тримайтеся якомога далі від метро. Тримайтеся подалі від доріг. Або взагалі не виїжджайте на дороги", - закликав мер.

Відомо, що наслідки тропічного шторму "Іда" призвели до затоплення метрополітену в штаті, через що майже всі лінії підземки припинили свою роботу. Рятувальники евакуювали людей з метрополітену.

Крім того, через негоду були призупинені всі "польотні операції", але згодом влада заявила про поновлення авіарейсів.

Між тим шторм також охопив південну Луїзіану. Також у штаті Нью-Джерсі щонайменше дев'ять будинків були зруйновані.