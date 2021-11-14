На Нью-Йорк обрушились ветра и град: дома повреждены, свет отключили

Сильный ветер, град и столбы воздуха, похожие на торнадо, обрушились на Нью-Йорк и территории еще трех ближайших штатов. В результате непогоды были повреждены дома, люди остались без электричества.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NBC News.
Стихия повредила дома, повалила деревья. При этом, сообщений о травмах среди людей не поступало.
На видео, снятых в пострадавших районах, было видно, что в воздух поднимаются обломки.
В Коннектикуте о возможных торнадо также сообщалось в Брэнфорде, Плейнфилде и Чешире. Главный метеоролог станции Райан Ханрахан сказал, что по крайней мере,
Напомним, что Китай накрыло сильным снегом. Есть погибший, тысячи человек пострадали.