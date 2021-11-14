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На Нью-Йорк обрушились ветра и град: дома повреждены, свет отключили

Автор: Наталья Скороход

Сильный ветер, град и столбы воздуха, похожие на торнадо, обрушились на Нью-Йорк и территории еще трех ближайших штатов. В результате непогоды были повреждены дома, люди остались без электричества.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NBC News.

Стихия повредила дома, повалила деревья. При этом, сообщений о травмах среди людей не поступало.

На видео, снятых в пострадавших районах, было видно, что в воздух поднимаются обломки.

В Коннектикуте о возможных торнадо также сообщалось в Брэнфорде, Плейнфилде и Чешире. Главный метеоролог станции Райан Ханрахан сказал, что по крайней мере,

Напомним, что Китай накрыло сильным снегом. Есть погибший, тысячи человек пострадали.

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