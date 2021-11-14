На Нью-Йорк обрушилися вітри і град: будинки пошкоджені, світло відключили

Сильний вітер, град і стовпи повітря, схожі на торнадо, обрушилися на Нью-Йорк і території ще трьох найближчих штатів. В результаті негоди були пошкоджені будинки, люди залишилися без електрики.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NBC News.
Стихія пошкодила будинки, повалила дерева. При цьому, повідомлень про травми серед людей не надходило.
На відео, знятих у постраждалих районах, було видно, що в повітря піднімаються уламки.
У Коннектикуті про можливі торнадо також повідомлялося в Бренфорді, Плейнфілді і Чеширі. Головний метеоролог станції Райан Ханрахан сказав, що принаймні,
Нагадаємо, що Китай накрило сильним снігом. Є загиблий, тисячі людей постраждали.