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На Нью-Йорк обрушилися вітри і град: будинки пошкоджені, світло відключили

Автор: Наталья Скороход

Сильний вітер, град і стовпи повітря, схожі на торнадо, обрушилися на Нью-Йорк і території ще трьох найближчих штатів. В результаті негоди були пошкоджені будинки, люди залишилися без електрики.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NBC News.

Стихія пошкодила будинки, повалила дерева. При цьому, повідомлень про травми серед людей не надходило.

На відео, знятих у постраждалих районах, було видно, що в повітря піднімаються уламки.

У Коннектикуті про можливі торнадо також повідомлялося в Бренфорді, Плейнфілді і Чеширі. Головний метеоролог станції Райан Ханрахан сказав, що принаймні,

Нагадаємо, що Китай накрило сильним снігом. Є загиблий, тисячі людей постраждали.

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