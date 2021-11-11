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Китай накрыл рекордный снегопад: есть погибший и более 5600 пострадавших

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Китай, Четверг 11 ноября 2021 13:39
Китай накрыл рекордный снегопад: есть погибший и более 5600 пострадавших Фото: Китай накрыл рекордный снегопад
Автор: Мария Кучерявец

Северо-восток Китая накрыл рекордный снегопад за последние 100 лет. В результате непогоды один человек погиб, а более 5,6 тысячи - пострадали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Синьхуа" и BBC.

В частности, в городе Шэньян (столица провинции Ляонин) среднее количество высоты снежного покрова достигло 51 см.

"Это самый высокий уровень снегопада с 1905 года", - отмечают в сообщении.

По информации местных СМИ, в соседней Внутренней Монголии в результате метели один человек погиб, и более 5600 человек пострадали. Непогода также вызвала сбой в движении наземного и железнодорожного движения.

Исследователи-метеорологи города сообщили, что метель была чрезвычайно случайным и внезапным экстремальным погодным явлением.

Всего в городе и северо-восточном Китае было выпущено 27 красных предупреждений - это самое высокое предупреждение о метели.

Также была зафиксирована волна холода, начавшаяся в воскресенье, температура воздуха резко снизилась на минимум 14 градусов в некоторых частях северо-восточного Китая.

Местные власти ввели в действие план экстренного реагирования, предприятия всех отраслей усилили профилактические и противоаварийные меры, чтобы обеспечить бесперебойное функционирование городского хозяйства.

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