ru ua
Ср, 27 октября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

На Техас обрушился торнадо, есть пострадавшие

Новина українською →
Среда 27 октября 2021 19:43
На Техас обрушился торнадо, есть пострадавшие Фоо: На Техас обрушился торнадо (twitter.com/tylburch)
Автор: Валерия Полищук

В среду, 27 октября, на американский штат Техас обрушился торнадо. В результате непогоды пострадали несколько человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Intel Point ALERT.

Торнадо обрушился на город Дьюивилл. После прямого удара торнадо наблюдались разрушения.

В результате непогоды есть пострадавшие, однако более подробной информации не приводится.

На месте работают экстренные службы.

"Сообщается о крупном ущербе после прямого удара торнадо в Дьюивиллене, штат Техас. Мощный торнадо обрушился на город Дьюивиллен на востоке Техаса. Аварийные службы принимают меры. Количество пострадавших на данный момент неизвестно", - говорится в сообщении.

Читайте РБК-Украина в Google News
Техас Соединенные Штаты Америки
NEWS
"Красную" зону могут расширить. Кузин назвал два пути борьбы с COVID
"Красную" зону могут расширить. Кузин назвал два пути борьбы с COVID
DAILY
Посол Израиля Михаил Бродский: Мы начнем переговоры о ЗСТ в сфере услуг
Сергей Щербинаглавный редактор РБК-Украина Посол Израиля Михаил Бродский: Мы начнем переговоры о ЗСТ в сфере услуг