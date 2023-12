NYT звинуватила штучні інтелекти у порушенні авторських прав: газета подала до суду

У середу американська газета The New York Times подала до суду на компанії OpenAI та Microsoft, звинувативши їх у порушенні авторських прав. За інформацією The Times, ці компанії використовували мільйони статей газети без дозволу на навчання чат-ботів, які надають інформацію читачам.

У позові газети, поданому до федерального суду Манхеттена, компанії звинувачуються у спробі "безкоштовно скористатися величезними інвестиціями NYT у свою журналістику", щоб створювати альтернативні засоби доставки інформації читачам.

"Немає нічого "перетворюючого" у використанні контенту Times без оплати для створення продуктів, які замінюють Times та відволікають від неї аудиторію", - заявило видання.

OpenAI та Microsoft не відразу відповіли джерелу на запити про коментарі. Вони вважають використання творів, захищених авторським правом, для навчання продуктів штучного інтелекту "сумлінним використанням".

Добросовісне використання – це правова доктрина, яка дозволяє використовувати матеріали, захищені авторським правом, без дозволу правовласника у певних випадках.

The New York Times не вимагає конкретної суми компенсації за збитки, але газета оцінила його у мільярди доларів. Вона також вимагає, щоб компанії OpenAI та Microsoft знищили навчальні набори, які містять матеріали газети.

Переговори між газетою та відповідачами цього року про досягнення "взаємовигідної угоди" не мали успіху.

