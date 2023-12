NYT обвинила искусственные интеллекты в нарушении авторских прав: газета подала в суд

В среду американская газета The New York Times подала в суд на компании OpenAI и Microsoft, обвинив их в нарушении авторских прав. По информации The Times, эти компании использовали миллионы статей газеты без разрешения для обучения чат-ботов, предоставляющих информацию читателям.

В иске газеты, поданным в федеральный суд Манхэттена, компании обвиняются в попытке "бесплатно воспользоваться огромными инвестициями NYT в свою журналистику", чтобы создавать альтернативные средства доставки информации читателям.

"Нет ничего "преобразующего" в использовании контента Times без оплаты для создания продуктов, которые заменяют Times и отвлекают от нее аудиторию", - заявило издание.

OpenAI и Microsoft не сразу ответили источнику на запросы о комментариях. Они считают использование произведений, защищенных авторским правом, для обучения продуктов искусственного интеллекта "добросовестным использованием".

Добросовестное использование - это правовая доктрина, которая позволяет использовать материалы, защищенные авторским правом, без разрешения правообладателя в определенных случаях.

The New York Times не требует конкретной суммы компенсации за ущерб, но газета оценила его в миллиарды долларов. Она также требует, чтобы компании OpenAI и Microsoft уничтожили обучающие наборы, которые содержат материалы газеты.

Переговоры между газетой и ответчиками в этом году о достижении "взаимовыгодного соглашения" не увенчались успехом.

