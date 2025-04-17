NYT: Трамп скасував ізраїльський удар по ядерних об'єктах Ірану

За даними NYT, Трамп ухвалив рішення після кількох місяців внутрішніх дебатів. Суперечки точилися навколо того, чи слід продовжувати дипломатію, чи підтримати Ізраїль у його спробах завадити Ірану створити бомбу, в той час як Тегеран ослаблений у військовому та економічному плані.

Дебати виявили розбіжності між прихильниками силових заходів та іншими радниками, які сумніваються, що військова атака на Іран зможе зруйнувати ядерні амбіції країни і дасть змогу уникнути більшої війни. У результаті вирішено поки що утриматися від військових дій, оскільки Іран готовий до переговорів.

За слова джерел, Ізраїль розробив план атаки і планував вдарити по ядерних об'єктах Ірану в травні 2025 року. Ізраїльські чиновники були готові до реалізації і періодично сподівалися, що США схвалять операцію. Мета цього всього - відкинути здатність Тегерана створити ядерну зброю щонайменше на рік.

При цьому майже всі плани вимагали б допомоги США не тільки для захисту Ізраїлю від заходів у відповідь Ірану, а й для забезпечення ізраїльської атаки. Це зробило б Вашингтон ключовим учасником удару.

На даний момент Трамп вибрав дипломатію замість військових дій. У свій перший термін він розірвав ядерну угоду з Іраном, укладену за Обами. Але в другий термін, прагнучи уникнути нової війни на Близькому Сході, він почав переговори з Тегераном, давши лише кілька місяців на укладення нової ядерної угоди.

Раніше цього місяця президент США повідомив Ізраїлю про рішення, що США не підтримають атаку. Це було обговорено з прем'єр-міністром Біньяміном Нетаньяху, який минулого тижня відвідав Білий дім. Тоді Трамп оголосив, що Сполучені Штати починають переговори з Іраном.

Після зустрічі Нетаньяху сказав, що угода з Іраном працюватиме тільки в тому разі, якщо вона дасть змогу сторонам-підписантам "увійти, підірвати об'єкти, демонтувати все обладнання під (наглядом і виконанням США - ред.)".