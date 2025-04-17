NYT: Трамп отменил израильский удар по ядерным объектам Ирана

В мае Израиль планировал нанести удар по ядерным объектам Ирана. Однако президент США Дональд Трамп отклонил эту идею.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.
По данным NYT, Трамп принял решение после нескольких месяцев внутренних дебатов. Споры шли вокруг того, следует ли продолжать дипломатию или же поддержать Израиль в его попытках помешать Ирану создать бомбу, в то время как Тегеран ослаблен в военном и экономическом плане.
Дебаты выявили разногласия между сторонниками силовых мер и другими советниками, которые сомневаются, что военная атака на Иран сможет разрушить ядерные амбиции страны и позволит избежать более крупной войны. В результате решено пока воздержаться от военных действий, так как Иран готов к переговорам.
По слова источников, Израиль разработал план атаки и планировал ударить по ядерным объектам Ирана в мае 2025 года. Израильские чиновники были готовы к реализации и периодически надеялись, что США одобрят операцию. Цель этого всего - отбросить способность Тегерана создать ядерное оружие как минимум на год.
При этом почти все планы потребовали бы помощи США не только для защиты Израиля от ответных мер Ирана, но и для обеспечения израильской атаки. Это сделала бы Вашингтон ключевым участником удара.
На данный момент Трамп выбрал дипломатию вместо военных действий. В свой первый срок он разорвал ядерную сделку с Ираном, заключенную при Обаме. Но во второй срок, стремясь избежать новой войны на Ближнем Востоке, он начал переговоры с Тегераном, дав лишь несколько месяцев на заключение новой ядерной сделки.
Ранее в этом месяце президент США сообщил Израилю о решении, что США не поддержат атаку. Это было обсуждено с премьер-министром Биньямином Нетаньяху, который на прошлой неделе посетил Белый дом. Тогда Трамп объявил, что Соединенные Штаты начинают переговоры с Ираном.
После встречи Нетаньяху сказал, что соглашение с Ираном будет работать только в том случае, если ооо позволит сторонам-подписантам "войти, взорвать объекты, демонтировать все оборудование под (надзором и исполнением США - ред.)".
Напомним, на днях Иран отверг требования Соединенных Штатов по ядерной программе, выдвинув собственные. Это произошло во время визита спецпредставителя Трампа по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа. В частности, иранский глава МИД Аббас Арагчи заявил, что Тегеран не планирует отказываться от ядерной программы. Что еще было сказано - читайте в материале РБК-Украина.
При этом процесс переговоров по ядерной сделке продолжается. В частности, уже в эту субботу США и Иран проведут новую встречу, которая состоится в Риме (Италия). Первый этап переговоров был в предыдущую субботу, 12 апреля.
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