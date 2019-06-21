NYT: Трамп одобрил, а затем отменил военные удары по Ирану

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп сначала одобрил, а затем отменил военные удары по нескольким целям в Иране из-за сбивания американского беспилотника. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники в Белом доме.

Глава США отменил это решение на фоне растущей напряженности.

Указано, что Штаты планировали атаковать радиолокационную станцию ​​и ракетные батареи. Это должны были сделать ночью 21 июня, однако операцию отменили, когда она была на начальной стадии.

При этом непонятно, отменили США удары по Ирану насовсем или решили отложить.

Напомним, ранее Трамп прокомментировал ситуацию с уничтожением американского беспилотника Ираном над Ормузским проливом. Глава США в частности назвал действия Ирана "большой ошибкой".

Как писало РБК-Украина ранее, Центральное командование вооруженных сил Соединенных Штатов признало факт уничтожения американского беспилотника Ираном над Ормузским проливом в четверг, 20 июня. В США заявили, что беспилотник был сбит во время полета в международном воздушном пространстве.

Добавим также, в МИД Ирана сообщили подробности, связанные с уничтожением беспилотника США возле места базирования нефтяных танкеров.