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Трамп назвал атаку на беспилотник "большой ошибкой" Ирана

Новости » Политика    20.06.2019 - 19:16
Трамп назвал атаку на беспилотник "большой ошибкой" Ирана
Фото: Дональд Трамп (GettyImages)

В четверг, 20 июня, Иран заявил об уничтожении американского беспилотника

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп прокомментировал ситуацию с уничтожением американского беспилотника Ираном над Ормузским проливом. Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на страницу Трампа в Twitter.

Так, комментируя сегодняшний инцидент с уничтожением американского беспилотника над Ормузским проливом Трамп назвал действия Ирана "большой ошибкой".

"Иран сделал очень большую ошибку", - заявил Трамп.

Трамп назвал атаку на беспилотник &quot;большой ошибкой&quot; Ирана

Напомним, ранее Центральное командование вооруженных сил Соединенных Штатов признало факт уничтожения американского беспилотника Ираном над Ормузским проливом в четверг, 20 июня. В США заявили, что беспилотник был сбит во время полета в международном воздушном пространстве.

Утром 20 июня в Иране заявили об уничтожении беспилотного летательного аппарата Соединенных Штатов в южной провинции Хормозган. Иранские военные утверждали, что беспилотник вошел в воздушное пространство страны. Однако, представитель Центрального командования вооруженных сил США капитан Билл Урбан тогда опроверг факт уничтожения американского беспилотника в воздушном пространстве Ирана.

Как писало РБК-Украина, советник командующего Корпусом стражей исламской революции Мортеза Корбани угрожал Соединенным Штатам потопить их авианосцы в Персидском заливе в случае, если они осуществят свою "первую ошибку".

США признали факт уничтожения беспилотника Ираном Иран заявил об уничтожении американского беспилотника
Новости Украины Соединенные Штаты АмерикиИранДональд Трамп
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