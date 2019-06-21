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МИД Ирана раскрыл подробности атаки на американский беспилотник

Новости » Происшествия    21.06.2019 - 00:21
МИД Ирана раскрыл подробности атаки на американский беспилотник
Фото: схема движения беспилотника (twitter.com/JZarif)

Безпилотник сбили почти через 4 часа после нарушения им воздушного пространства Ирана

В Министерстве иностранных дел Ирана сообщили подробности, связанные с уничтожением беспилотника США возле места базирования нефтяных танкеров. Как информирует РБК-Украина, об этом сообщил министр иностранных дел Мохаммад Джавад Зариф.

В частности, он заявил, что разведывательный беспилотник Соединенных Штатов, который накануне  был уничтожен Тегераном, вылетел из Объединенных Арабских Эмиратов.

"Американский беспилотник в невидимом режиме вылетел из ОАЭ в 00:14 и нарушил воздушное пространство Ирана. В 04:05 он был сбит. Мы обнаружили обломки беспилотника американских военных в наших территориальных водах, где он был сбит", - написал Зариф в twitter.

МИД Ирана раскрыл подробности атаки на американский беспилотник

Напомним, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп прокомментировал ситуацию с уничтожением американского беспилотника Ираном над Ормузским проливом. Трамп назвал действия Ирана "большой ошибкой".

Трамп назвал атаку на беспилотник "большой ошибкой" Ирана США признали факт уничтожения беспилотника Ираном
Новости Украины Соединенные Штаты АмерикиИранбеспилотник
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