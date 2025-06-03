NYT написало, що РФ готує помсту Україні за "Павутину": що кажуть у Повітряних силах

Що передувало

Видання The New York Times, з посиланням на американських чиновників, написало, що від Росії очікують значної відплати Україні за удари СБУ по авіабазах зі стратегічною авіацією.

"Американська розвідка поки що не визначила, що саме Росія може завдати удару, але чиновники вважають, що Москва може відновити удари безпілотників по цивільних об'єктах, завдати удару по енергосистемі або запустити нові хвилі балістичних ракет середньої дальності", - пише видання.

Що кажуть у Повітряних силах

Ігнат зауважив, що російську авіацію необхідно розділяти. Адже є та, яка працює безпосередньо на фронті та не припиняє свою роботу. Це - Су-30, Су-35, Су-34, які атакують КАБами Сумщину, Запорізький, Донецький напрямок. А є стратегічна авіація, яка завдає ракетних ударів по Україні.

"Якими можуть бути загрозливі дії стратегічної авіації? Вона може вилетіти в район пусків, Саратовську область, і звідти випустити ракети. Загроза - це коли є інформація, що літаки, імовірно, споряджаються ракетами або на аеродроми тимчасового чи постійного базування підвозяться засоби ураження. Тоді це загрозливо для нас, треба очікувати атак", - каже Ігнат.

Однак, за його словами, наразі однозначних сигналів щодо підготовки ударів немає.

"У будь-якому разі зрозуміло, що Росія має засоби. Були знищені далеко не всі літаки російської стратегічної авіації. Тому і Силам оборони, і Повітряним силам треба бути максимально обережними. І, звісно, нашим громадянам", - підкреслив він.