NYT дізнався, чи брали участь у рейді до Бєлгородської області українські військові

За даними високопоставленого українського джерела, на яке посилаються автори статті, розповів подробиці рейді в Білгородській області.

За його словами, "українські військові здебільшого діяли як підтримка, захищаючи кордон України в цьому районі у разі російської контратаки".

За словами урядовця, українські військові не проникали на територію Росії.

Крім того, чиновник визнав, що російські добровольці також зазнали втрат під час операції. При цьому вони були "недостатніми, щоб позначитися на їх боєздатності". Інших подробиць урядовець не повідомив.

Рейд у Бєлгородську область

22 травня бійці "Російського добровольчого корпусу" та легіону "Свобода Росії" влаштували рейд до Бєлгородської області. У ГУР прокоментували операцію, заявивши, що таким чином бійці, які є етнічними російськими емігрантами, створюють "зону безпеки" для захисту українців. Наступного дня, 23 травня, російська влада заявила, що проводить "зачистку" території, а сама "контртерористична операція" триває. Під час евакуації померла жінка.

У британській розвідці заявили, що російські силовики неодноразово стикалися з партизанами в Білгородській області з початку рейду. Пізніше РБК-Україна дізналося, що Росія хоче перекинути до Білгородської області додаткові війська. До них можуть увійти й підрозділи, які беруть участь у війні в Україні.

У Міноборони України назвали те, що відбувається в Бєлгородській області РФ внутрішньою кризою, яка рано чи пізно все одно трапилася б. Однією з причин рейду, за словами заступника міністра Ганни Маляр, стало те, що росіяни соромляться показати паспорт у світі".

У звіті ISW на ранок 24 травня йдеться, що бійці "РДК" та легіону "Свобода Росії" продовжують рейд у Бєлгородській області, хоча й могли відійти ближче до кордону з Україною.