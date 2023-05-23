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Соромно паспорт показати. Маляр пояснила повстання проти Путіна у Бєлгородській області

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Росія, Вівторок 23 травня 2023 12:28
Соромно паспорт показати. Маляр пояснила повстання проти Путіна у Бєлгородській області Фото: у Міноборони України пояснили повстання проти Путіна у Бєлгородській області (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

В Міноборони України називають те, що наразі відбувається у Бєлгородській області РФ внутрішньою кризою, яка назрівала ще до повномасштабного вторгнення в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram заступника міністра оборони Ганни Маляр.

"Тому що те, що робить Путін з Російською Федерацією тим, що він з нами веде війну, викликає невдоволення в усіх свідомих росіян. І те, що для них ганебно зараз діставати свій паспорт, що вони соромляться показати у світі, що вони - громадяни Росії, рано чи пізно повинно було призвести саме до того, що зараз відбувається у Бєлгородській області", - пояснила вона.

За словами Маляр, ініціаторами ситуації є ні хто інші, як патріоти Росії.

"Всі розуміють, що цей режим треба змінювати. Ця критична маса просто назбиралася саме зараз. Це не те, що виникло раптом. Це невдоволення поступово накопичувалось", - додала заступник міністра.

Вона підкреслила, що внутрішньоросійські тенденції, що наразі спостерігаються у Бєлгородській області, є "передбачуваною внутрішньою російською кризою, яка назрівала ще до повномасштабного вторгнення РФ в Україну" та продиктовані бажанням громадян змінити політичний устрій країни та "припинити криваву війну, яку розв’язав Кремль".

Що відбувається в Бєлгородській області на ранок 23 травня

Після початку рейду "Російського добровольчого корпусу" та легіону "Свобода Росії" у Бєлгородську область 22 травня, в регіоні, за даними місцевої влади, проходить нібито "зачистка" території. Місцевих мешканців просять не повертатись до своїх домівок, бо так звана "контртерористична операція" все ще триває. Наразі відомо про смерть жінки під час евакуації з "тривожної" області РФ. Також до двох поранених російські силовики "не можуть дійти".

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