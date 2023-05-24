NYT узнал, принимали ли участие в рейде в Белгородскую область украинские военные

По данным высокопоставленного украинского источника, на которого ссылаются авторы статьи, рассказал подробности рейде в Белгородской области.

По его словам, "украинские военные в основном действовали в качестве поддержки, защищая границу Украины в этом районе в случае российской контратаки".

По словам чиновника, украинские военные не проникали на территорию России.

Кроме того, чиновник признал, что российские добровольцы также понесли потери во время операции. При этом они были "недостаточными, чтобы сказаться на их боеспособности". Других подробностей чиновник не сообщил.

Рейд в Белгородскую область

22 мая бойцы "Русского добровольческого корпуса" и легиона "Свобода России" устроили рейд в Белгородскую область. В ГУР прокомментировали операцию, заявив, что таким образом бойцы, являющиеся этническими российскими эмигрантами, создают "зону безопасности" для защиты украинцев. На следующий день, 23 мая, российские власти заявили, что проводят "зачистку" территории, а сама "контртеррористическая операция" продолжается. При этом во время эвакуации умерла женщина.

В британской разведке заявили, что российские силовики не единожды сталкивались с партизанами в Белгородской области с начала рейда. Позже РБК-Украина узнало, что Россия хочет перебросить в Белгородскую область дополнительные войска. В их число могут войти и подразделения, участвующие в войне в Украине.

В Минобороны Украины назвали происходящее в Белгородской области РФ внутренним кризисом, который рано или поздно все равно бы случился. Одной из причин рейда, по словам замминистра Анны Маляр, стало то, что россияне стесняются показать паспорт в мире".

В отчете ISW на утро 24 мая говорится, что бойцы "РДК" и легиона "Свобода России" продолжают рейд в Белгородской области, хотя и могли отойти ближе к границе с Украиной.