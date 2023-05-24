"РДК" і "ЛСР" продовжують операцію: в ISW висловилися про ситуацію в Бєлгородській області

Підрозділи "Російського добровольчого корпусу" (РДК) та Легіону "Свобода Росії" (ЛСР), які розпочали операцію в Бєлгородській області, після бойового зіткнення з військами РФ могли відійти ближче до кордону з Україною.

Так вважають аналітики Інституту вивчення війни, повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт ISW .

Завершення "КТО" у Бєлгородській області

Російська влада оголосила про завершення "контртерористичної операції" у Бєлгородській області 23 травня, заявивши, що нібито розгромила в регіоні РДК та ЛСР, які борються на боці України.

У Міноборони РФ заявило, що підрозділи прикордонних військ Західного військового округу (ЗВО) відбили рейд та вигнали всіх "диверсантів" із Бєлгородської області. Губернатор краю В'ячеслав Гладков при цьому закликав евакуйованих мешканців зачекати, перш ніж повернутись до прикордонних населених пунктів.

Пізніше 23 травня російська влада оголосила, що за день до цього евакуювала 100 цивільних із 9 прикордонних населених пунктів Бєлгородської області, хоча Гладков спочатку заперечував проведення офіційної евакуації.

Офіційний представник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що президент РФ Володимир Путін не проводитиме екстрене засідання Ради безпеки для обговорення рейду в Бєлгороді, а натомість обговорить ситуацію під час запланованого на 26 травня засідання Ради безпеки, ймовірно, у спробі висловити впевненість щодо можливості РФ впоратися. із ситуаціями.

Сили РДК і ЛСР могли відійти

"Станом на 23 травня російські сили, ймовірно, відтіснили сили РДК і ЛСР, принаймні до прикордонного селища Козинка і, можливо, за межі території Росії", - зазначають в ISW і уточнюють, що Козинка знаходиться приблизно за 76 км на південний схід від українського міста Суми.

Російські джерела поширили кадри, на яких військові обстрілювали позиції машин РДК та ЛСР біля прикордонного пункту "Козинка" протягом ночі, і заявили, що вранці сили РФ відбили Козинку та її прикордонний пункт.

Геолоковані кадри російських державних ЗМІ показують пошкоджені та знищені автомобілі на блокпості. Деякі російські джерела стверджували, що сили РДК та ЛСР закріпилися у церкві Козинка, але, за попередніми даними, до вечора російські сили могли витіснити їх.

Також російські джерела стверджували, що війська РФ розпочали операції із зачистки Козинки та Глотове (безпосередньо на схід від Козинки) 23 травня. На кадрах з геолокацією, опублікованих 23 травня, видно наслідки обстрілу Гори Подолу (приблизно за 6 км на північний захід від Козинки) та патрулювання російською піхотою між Грайвороном (приблизно за 7 км на північний захід від Козинки) та Горою Поділ.

Це дозволило експертам припустити, що бійці РДК та ЛСР більше не утримують чи ніколи не утримували позиції у селищі. При цьому неясно, чи брали вони під контроль якісь населені пункти 22 чи 23 травня.

Втім, у ЛСР стверджували, що 23 травня їхні бійці разом із РДК продовжували діяти у Бєлгородській області.

У РФ фантазують про українські рейди

Також у ISW не знайшли підтверджень заяв російських джерел, що українські сили проводили рейди через кордон Харків-Бєлгород 23 травня.

Деякі російські джерела стверджували, що українські та пов'язані з Україною формування, у тому числі полк "Азов", "Кракен", ТрО та ЗСУ, та особовий склад РДК здійснили додаткові рейди в районі Горьковського, Богун-Городка та Цапівки та зуміли перетнути кордон на півдні від Щетинівки.

Інші російські джерела спростували твердження про перетин харківсько-бєлгородського кордону ДРГ. Російські джерела також стверджували, що українські сили накопичили резерви менш ніж за 10 кілометрів від харківсько-білгородського кордону, і висловлювали побоювання щодо загрози подальших рейдів.

Один "воєнкор" стверджував, що полки "Азов", "Кракен", тероборона та регулярні українські сили брали участь у рейді у Брянській області (РФ) 22 травня, але експерти ISW досі не отримали підтвердження цього заявленого рейду.

"Російський інформаційний простір значною мірою гіперфіксований на ймовірних цілях рейдів і на діях у відповідь Росії", - додали в Інституті вивчення війни.

Ключові висновки

Українські офіційні особи заявили, що темпи боїв на Бахмутському напрямку знизилися на тлі обмежених українських контрударів на флангах Бахмута, що тривають 23 травня.

Війська РФ провели обмежені наземні атаки на північний схід від Куп'янська і на рубежі Сватове - Кремінна.

Російські війська продовжували наступальні дії на лінії Авдіївка – Донецьк.

Війська РФ продовжували оборонні операції на півдні України напередодні очікуваного українського контрнаступу.

Помилувані засуджені найманці "вагнерівці" продовжують скоювати злочини в РФ після закінчення військових контрактів із ПВК.

Окупаційна "влада" в Запорізькій області оголосила про початок попереднього голосування за правлячу партію "Єдина Росія".

Операція у Бєлгородській області

Загони "Російського добровольчого корпусу" (РДК) і Легіону "Свобода Росії" (ЛСР) 22 травня організували рейд у Бєлгородській області РФ, і того ж дня заявили про захоплення військової техніки, а також успішні бої з силами ФСБ.

Тоді в РФ оголосили про початок "контртерористичної операції" в Бєлгородській області, а також вивезли з регіону тактичну ядерну зброю, що зберігається, зі складів в районі Грайворона. 23 травня режим "ХТО" вже було скасовано.

У Головному управлінні розвідки Міноборони України зазначили, що всі бійці "РДК" та "ЛСР" - громадяни РФ, а операція ними була розпочата для "звільнення цих територій від путінського режиму" та створення демілітаризованої зони у прикордонних з Україною районах РФ.

23 травня джерело РБК-Україна в ГУР розповіло, що РФ почала перекидати частини окупаційних військ з фронту в Україні для оборони російського регіону.

Хоча в Міноборони РФ заявили про нібито знищення "українських формувань" у Бєлгородській області, самі бійці "ЛСР" спростували такі повідомлення, і заявили про знищення мотострілецької роти росіян, до якої зазвичай входять близько 150 солдатів.