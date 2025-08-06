NYT дізналося про можливе рішення США щодо санкцій після ультиматуму для РФ

Як повідомляє видання, найближчими днями спеціальний посланник Білого дому Стів Віткофф має зустрітися з диктатором Володимиром Путіним - після понад пів року без жодного дипломатичного прогресу.

За інформацією джерел, обізнаних з підготовкою переговорів, Віткоффу було рекомендовано зайняти жорсткішу позицію щодо Москви, зважаючи на зростаюче обурення Трампа постійними ударами РФ по мирних містах України.

Сам президент США, однак, поки не озвучив остаточних рішень щодо потенційного посилення санкційного тиску.

"Завтра у нас зустріч з Росією. Подивимося, що буде. Тоді ми й ухвалимо рішення", - заявив Трамп у вівторок, відповідаючи на питання журналістів.

Водночас він спростував, що вже обіцяв встановити нові митні ставки на рівні 100%, як здавалося з попередніх заяв.

На фоні підготовки в Білому домі відбулося кілька засідань команди нацбезпеки, що координує політику США щодо війни в Україні.

За словами джерел, у фокусі - можливі варіанти впливу на Росію, включаючи введення вторинних санкцій або економічний тиск на партнерів Москви, які продовжують купувати російську нафту.

Попри жорстку риторику Трампа, у Вашингтоні не виключають можливість досягнення домовленості з Кремлем.

Джерела видання наголошують, США наполягають на укладанні угоди, яка дозволить зупинити бойові дії на умовах, прийнятних для Києва.