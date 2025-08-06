NYT узнало о возможном решении США по санкциям после ультиматума для РФ

Как сообщает издание, в ближайшие дни специальный посланник Белого дома Стив Уиткофф должен встретиться с диктатором Владимиром Путиным - после более полугода без всякого дипломатического прогресса.

По информации источников, знакомых с подготовкой переговоров, Уиткоффу было рекомендовано занять более жесткую позицию в отношении Москвы, учитывая растущее возмущение Трампа постоянными ударами РФ по мирным городам Украины.

Сам президент США, однако, пока не озвучил окончательных решений относительно потенциального усиления санкционного давления.

"Завтра у нас встреча с Россией. Посмотрим, что будет. Тогда мы и примем решение", - заявил Трамп во вторник, отвечая на вопрос журналистов.

В то же время он опроверг, что уже обещал установить новые таможенные ставки на уровне 100%, как казалось из предыдущих заявлений.

На фоне подготовки в Белом доме состоялось несколько заседаний команды нацбезопасности, координирующей политику США в отношении войны в Украине.

По словам источников, в фокусе - возможные варианты воздействия на Россию, включая введение вторичных санкций или экономическое давление на партнеров Москвы, которые продолжают покупать российскую нефть.

Несмотря на жесткую риторику Трампа, в Вашингтоне не исключают возможность достижения договоренности с Кремлем.

Источники издания отмечают, США настаивают на заключении соглашения, которое позволит остановить боевые действия на условиях, приемлемых для Киева.