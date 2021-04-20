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Нынешние санкции против РФ недостаточны, Кремль нашел в них лазейки, - Кулеба

Автор: Милан Лелич, Андрей Василюк

Нынешние секторальные санкции против России недостаточны для того, чтобы демотивировать РФ от дальнейших агрессивных шагов. Поэтому сейчас нужно начать в ЕС дискуссию о введении новых ограничительных мер.

Об этом на брифинге для иностранных СМИ заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Персональные санкции (против РФ, - ред.), введенные в последние годы, - это хорошо, они делают свою работу, но они недостаточны для того, чтобы демотивировать РФ от дальнейших агрессивных шагов", - сказал Кулеба.

Он отметил, что Россия нашла лазейки в нынешних секторальных санкциях. Поэтому цель МИД сейчас - передать этот сигнал другим министрам иностранных дел в ЕС, чтобы они стали рассматривать возможность новых секторальных санкций.

"Даже факт того, что они начнут такую дискуссию, повлияет на Россию, потому что РФ боится экономических санкций", - подчеркнул министр.

Напомним, группа парламентариев ПАСЕ распространила среди делегатов сессии заявление о провокации РФ и эскалации военных действий против Украины. В ней отмечается срыв мирных усилий по урегулированию ситуации на востоке Украины.

Соответствующее заявление подписали парламентарии из национальных делегаций Украины, Литвы, Латвии, Эстонии, Польше, Швеции, Грузии, Румынии и Азербайджана.

Ранее глава внешнеполитической службы Европейского союза Жозеп Боррель по итогам заседания Совета ЕС заявил, что Россия стянула к украинским границам около 150 тысяч военных.

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