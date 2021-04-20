Нинішні санкції проти РФ є недостатніми, Кремль знайшов в них лазівки, - Кулеба

"Персональні санкції (проти РФ, - ред.), запроваджені в останні роки, - це добре, вони роблять свою роботу, але вони недостатні для того, щоб демотивувати РФ від подальших агресивних кроків", - сказав Кулеба.

Він наголосив, що Росія знайшла лазівки в нинішніх секторальних санкціях. Тому мета МЗС зараз - передати цей сигнал іншим міністрам закордонних справ в ЄС, щоб вони почали розглядати можливість нових секторальних санкцій.

"Навіть факт того, що вони почнуть таку дискусію, вплине на Росію, тому що РФ боїться економічних санкцій", - наголосив міністр.