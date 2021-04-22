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Нынешние действия России представляют угрозу для всей Европы, - МИД Канады

Новина українською → Четверг 22 апреля 2021 21:42
Нынешние действия России представляют угрозу для всей Европы, - МИД Канады Фото: министр иностранных дел Канады Марк Гарно (flickr.com/internationaltransportforum)
Автор: РБК-Украина

Министр иностранных дел Канады Марк Гарно заявил, что Канада с большим беспокойством относится к усиленной военного присутствия РФ на границе с Украиной. Также он считает, что нынешние действия РФ представляют угрозу для всей Европы.

Об этом он заявил во время телефонного разговора с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, передает пресс-служба МИД Украины.

В ходе беседы министры уделили особое внимание эскалации Россией ситуации по безопасности вблизи украинской границы и на временно оккупированных территориях Украины.

В частности, Кулеба рассказал об актуальной ситуации в зоне российско-украинского вооруженного конфликта.

Глава МИД Украины также отметил о противоправных действиях России в Азово-Черноморской акватории, милитаризации временно оккупированного Крыма, Черного и Азовского морей.

Министр иностранных дел Канады, в свою очередь, взвешенную позицию Украины в сложившейся ситуации. Он также подтвердил неизменную поддержку Канадой суверенитета и территориальной целостности Украины и ее евроатлантических стремлений.

Напомним, министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что принял решение завершить проверочные мероприятия в Южном и Западном военных округах. По его словам, "все поставленные цели достигнуты". Отвод российских войск начнется завтра, 23 апреля. В МИД Украины заявили, что мониторят данную ситуацию.

Ранее Шойгу объяснил усиление войск на юге страны попыткой Североатлантического альянса "противодействовать нормализации обстановки в ряде стран Закавказья".

Также Шойгу заявлял, что в России началась контрольная проверка боеготовности армии. Учения проводятся на территории всех военных округов.

Отметим, в последнее время наблюдается стягивание российской армии к украинским границам. Сообщалось, что Россия стянула к украинским границам около 150 тысяч военных. Это является самой большой группировкой, которую когда-либо развертывала РФ возле украинской границы.

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