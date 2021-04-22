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Нинішні дії Росії становлять загрозу для всієї Європи, - МЗС Канади

Новость на русском → Четвер 22 квітня 2021 21:42
Нинішні дії Росії становлять загрозу для всієї Європи, - МЗС Канади Фото: міністр закордонних справ Канади Марк Гарно (flickr.com/internationaltransportforum)
Автор: РБК-Україна

Міністр закордонних справ Канади Марк Гарно заявив, що Канада з великим занепокоєнням ставиться до посиленої військової присутності РФ на кордоні з Україною. Також він вважає, що нинішні дії РФ становлять загрозу для всієї Європи.

Про це він заявив під час телефонної розмови з Міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою, передає прес-служба МЗС України.

В ході бесіди міністри приділили особливу увагу ескалації Росією ситуації з безпеки поблизу українського кордону та на тимчасово окупованих територіях України.

Зокрема, Кулеба розповів про актуальну ситуацію в зоні російсько-українського збройного конфлікту.

Глава МЗС України також зазначив про протиправні дії Росії в Азово-Чорноморській акваторії, мілітаризацію тимчасово окупованого Криму, Чорного та Азовського морів.

Міністр закордонних справ Канади, в свою чергу, виважену позицію України в ситуації, що склалася. Він також підтвердив незмінну підтримку Канадою суверенітету і територіальної цілісності України та її євроатлантичних прагнень.

Нагадаємо, Міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що прийняв рішення завершити перевірочні заходи в Південному і Західному військових округах. За його словами, "всі поставлені цілі досягнуті". Відведення російських військ розпочнеться завтра, 23 квітня. У МЗС України заявили, що моніторять дану ситуацію.

Раніше Шойгу пояснив посилення військ на півдні країни спробою Північноатлантичного альянсу "протидіяти нормалізації обстановки в ряді країн Закавказзя".

Також Шойгу заявляв, що в Росії почалася контрольна перевірка боєготовності армії. Навчання проводяться на території всіх військових округів.

Зазначимо, останнім часом спостерігається стягування російської армії до українських кордонів. Повідомлялося, що Росія стягнула до українських кордонів близько 150 тисяч військових. Це є найбільшим угрупованням, яке коли-небудь розгортала РФ біля українського кордону.

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