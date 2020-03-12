У нынешнего состава Кабмина нет концептуальных решений, - эксперт

У нынешнего состава Кабинет министров Украины нет концептуальных решений, способных вывести страну из кризиса, ведь правительство Алексея Гончарука было сформировано из романтиков и теоретиков, тогда как правительство Дениса Шмыгаля является более прагматичным, но все равно будет продолжать начатый курс. Об этом заявил в интервью политолог Владимир Фесенко, передает РБК-Украина.

"Я часто слышу, что у правительства Гончарука была визия. Но это было правительство романтиков и теоретиков. Новое правительство будет более прагматичным и тактическим, видений я не вижу. Скорее всего, они будут двигаться по инерции, как сказал Шмігаль, выполняя тот курс реформ, который уже было начато и в значительной степени запрограммировано нашими международными партнерами. Вот он и будет выполнять, но и коррекции в отдельных направлениях будут", - говорит Фесенко.

Впрочем, по мнению политолога, среди всех премьеров стратегию развития своего времени имела разве что Юлия Тимошенко.

"Она влияла на экономику. Первое, и особенно второе премьерство. У нее была стратегия, больше тактики было, конечно же. Но определенное понимание, куда и как двигаться, как действовать, - это была такая стратегическая тактика, потому что и первое, и второе премьерство были ограничены. Тем более второе премьерство было антикризисным. Ей удалось удержать ситуацию при сильнейшем падении экономики на 15% в 2009 году экономика упала. У Тимошенко было определенное видение, и она формировала эту политику, влияла очень сильно именно персонально", - добавил Фесенко.

Напомним, ранее Рада отправила в отставку Кабмин под председательством Алексея Гончарука.

Как писало РБК-Украина, Верховная рада Украины назначила Дениса Шмыгаля новым премьер-министром Украины. Так, в правительстве Алексея Гончарука Шмыгаль занимал должность вице-премьер-министра - министра развития общин и территорий. За проголосовали 291 нардеп, 59 против, 46 воздержались и 9 не голосовали.

11 марта Денис Шмыгаль заявил, что Украина входит в мировой экономический кризис, вызванный распространением коронавируса в мире.