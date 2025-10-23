Няні замість айтішників: які професії зараз у топі серед українців

За інформацією аналітиків, у вересні 2025 року кількість відгуків на деякі позиції збільшилась більш ніж утричі порівняно з минулим роком.

Найбільше зростання - у нянях, рієлторах і роботі за кордоном

Лідером за приростом відгуків стала вакансія няні у категорії "Робота за кордоном" - кількість відгуків зросла на 346%.

Також українці активно відгукувались на вакансії рієлторів (менеджерів з продажу нерухомості) - +337%, і на пропозиції у підкатегорії "Інше" серед роботи за кордоном - +317%.

Популярність зростає і серед юристів, менеджерів та косметологів

Суттєво збільшилась увага до професій зварювальника за кордоном (+250%), адміністратора у роздрібній торгівлі (+245%), менеджера з роботи з клієнтами (+230%) та юриста (+233%).

Попит на косметологів зріс на 209% у порівнянні з минулим роком.

Офісні, креативні та комунікаційні посади теж у тренді

Помірне, але стабільне зростання відгуків спостерігається на вакансії оператора ПК (+200%), офіс-менеджера (+183%), а також у сферах фінансів (+177%), телекомунікацій (+161%) і реклами/PR (+157%).

На вакансію менеджера із закупівель відгуків стало більше на 150%, SMM-менеджера - на 125%, а різноробочого - на 114%.

Зазначимо, у дослідженні OLX Робота порівняли динаміку вересня 2025 року з вереснем 2024-го, визначивши професії, які стали найбільш затребуваними серед українців за останній рік.