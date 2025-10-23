Няни вместо айтишников: какие профессии сейчас в топе среди украинцев

По информации аналитиков, в сентябре 2025 года количество откликов на некоторые позиции увеличилось более чем в три раза по сравнению с прошлым годом.

Наибольший рост - у нянь, риелторов и работы за рубежом

Лидером по приросту откликов стала вакансия няни в категории "Работа за рубежом" - количество откликов выросло на 346%.

Также украинцы активно откликались на вакансии риелторов (менеджеров по продаже недвижимости) - +337%, и на предложения в подкатегории "Другое" среди работы за рубежом - +317%.

Популярность растет и среди юристов, менеджеров и косметологов

Существенно увеличилось внимание к профессиям сварщика за рубежом (+250%), администратора в розничной торговле (+245%), менеджера по работе с клиентами (+230%) и юриста (+233%).

Спрос на косметологов вырос на 209% по сравнению с прошлым годом.

Офисные, креативные и коммуникационные должности тоже в тренде

Умеренный, но стабильный рост откликов наблюдается на вакансии оператора ПК (+200%), офис-менеджера (+183%), а также в сферах финансов (+177%), телекоммуникаций (+161%) и рекламы/PR (+157%).

На вакансию менеджера по закупкам откликов стало больше на 150%, SMM-менеджера - на 125%, а разнорабочего - на 114%.

Отметим, в исследовании OLX Работа сравнили динамику сентября 2025 года с сентябрем 2024-го, определив профессии, которые стали наиболее востребованными среди украинцев за последний год.