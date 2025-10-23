Няні замість айтішників: які професії зараз у топі серед українців
Через рік після активного відновлення ринку праці українці масово змінюють напрямок пошуку. Найбільше відгуків зараз отримують вакансії нянь, рієлторів та працівників за кордоном - інтерес до них зріс у кілька разів.
Про це розповідає РБК-Україна із посиланням на дані OLX Робота.
За інформацією аналітиків, у вересні 2025 року кількість відгуків на деякі позиції збільшилась більш ніж утричі порівняно з минулим роком.
Найбільше зростання - у нянях, рієлторах і роботі за кордоном
Лідером за приростом відгуків стала вакансія няні у категорії "Робота за кордоном" - кількість відгуків зросла на 346%.
Також українці активно відгукувались на вакансії рієлторів (менеджерів з продажу нерухомості) - +337%, і на пропозиції у підкатегорії "Інше" серед роботи за кордоном - +317%.
Популярність зростає і серед юристів, менеджерів та косметологів
Суттєво збільшилась увага до професій зварювальника за кордоном (+250%), адміністратора у роздрібній торгівлі (+245%), менеджера з роботи з клієнтами (+230%) та юриста (+233%).
Попит на косметологів зріс на 209% у порівнянні з минулим роком.
Офісні, креативні та комунікаційні посади теж у тренді
Помірне, але стабільне зростання відгуків спостерігається на вакансії оператора ПК (+200%), офіс-менеджера (+183%), а також у сферах фінансів (+177%), телекомунікацій (+161%) і реклами/PR (+157%).
На вакансію менеджера із закупівель відгуків стало більше на 150%, SMM-менеджера - на 125%, а різноробочого - на 114%.
Зазначимо, у дослідженні OLX Робота порівняли динаміку вересня 2025 року з вереснем 2024-го, визначивши професії, які стали найбільш затребуваними серед українців за останній рік.
Раніше РБК-Україна писало, що директорка Державної служби зайнятості Юлія Жовтяк розповіла, що нині через ДСЗ роботу шукають 143 тисячі українців, тоді як на Єдиному порталі розміщено майже 240 тисяч вакансій. Найлегше знайти роботу у Києві, Київській та Львівській областях, тоді як найважче - у прифронтових регіонах, зокрема на Донеччині, Херсонщині та Миколаївщині.
Нагадаємо, більшість українців не планують змінювати роботу, однак готові це зробити заради вищої зарплати. 60% працівників залишаються на поточному місці через гнучкий графік, стабільність і колектив, але 64% із них розглянули б нову пропозицію з кращою оплатою. Водночас 49% респондентів не отримували підвищення зарплати у 2025 році, а головними бар’єрами для працевлаштування залишаються низькі зарплати та нестача вакансій.