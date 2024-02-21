Наводила авіаудари по житломасивах Харкова: правоохоронці затримали агентку РФ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Офісу генерального прокурора.

За даними відомства, на початку цього року харківʼянка налагодила з представником російської спецслужби контакт через Telegram. Від куратора РФ жінка отримала завдання збирати розвіддані щодо місць та наслідків вогневих уражень збройними силами окупантів по обласному центру. За "роботу" на ворога вона одразу отримала "аванс".

Вела приховану фіксацію наслідків обстрілів РФ

Весь січень жінка приховано "документувала" наслідки повітряних російських атак по житлових масивах Харкова. Жінка фотографувала та знімала відео, які надалі надсилала співробітнику спецслужби РФ.

Також вона збирала розвіддані про маршрути переміщення підрозділів ЗСУ та української техніки по місту.

Фіксувала руйнування у житлових районах Харкова

Так, 24 січня коригувальниця під виглядом "небайдужої харківʼянки" пішла фіксувати для ворога наслідки російських ракетних атак по Київському та Холодногірському районах Харкова.

У відомстві нагадали, що 23 січня близько 22:00 російські військові здійснили ракетну атаку по Харкову, внаслідок якої було пошкоджено ряд цивільних об'єкті та постраждали 9 цивільних осіб.

Правоохоронці затримали жінку у Харкові, їй повідомлено про підозру за державну зраду, вчинену в умовах воєнного стану.

Згідно з матеріалами СБУ, їй загрожує довічне ув'язнення.