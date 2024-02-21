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Наводила авиаудары по жилмассивам Харькова: правоохранители задержали агентку РФ

Харьковская область, Среда 21 февраля 2024 12:09
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Наводила авиаудары по жилмассивам Харькова: правоохранители задержали агентку РФ Фото: правоохранители задержали агента РФ которая наводила авиаудары по жилым массивам Харькова (t.me/pgo_gov_uа)
Автор: Ярослава Борзова

Правоохранители задержали агента РФ. Женщина корректировала воздушные вражеские атаки по жилым массивам Харькова.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса генерального прокурора.

По данным ведомства, в начале этого года харьковчанка наладила с представителем российской спецслужбы контакт через Telegram. От куратора РФ женщина получила задачу собирать разведданные о местах и последствиях огневых поражений вооруженными силами оккупантов по областному центру. За "работу" на врага она сразу получила "аванс".

Вела скрытую фиксацию последствий обстрелов РФ

Весь январь женщина скрыто "документировала" последствия воздушных атак по жилым массивам Харькова. Женщина фотографировала и снимала видео, которые в дальнейшем посылала сотруднику спецслужбы РФ.

Также она собирала разведданные о маршрутах перемещения подразделений ВСУ и украинской техники по городу.

Фиксировала разрушения в жилых районах Харькова

Так, 24 января корректировщица под видом "неравнодушной харьковчанки" пошла фиксировать для врага последствия российских ракетных атак по Киевскому и Холодногорскому районам Харькова.

В ведомстве напомнили, что 23 января около 22:00 российские военные совершили ракетную атаку по Харькову, в результате которой был поврежден ряд гражданских объектов и пострадали 9 гражданских.

Правоохранители задержали женщину в Харькове, она сообщила о подозрении за государственную измену, совершенное в условиях военного положения.

Согласно материалам СБУ, ей грозит пожизненное заключение.

Фото: последствия вражеских авиаударов по Харькову, задержание агентки РФ и доказательства ее сотрудничества с захватчиками (t.me/SBUkr/, t.me/pgo_gov_uа)

Выявление окупантов и предателей

Житель Харькова добровольно сотрудничал с Российской Федерацией и помогал наносить удары по энергетической системе Украины. Его приговорили к 15 годам тюрьмы.

Также российский военный приговорен к 11 годам тюрьмы за обстрел из танка больницы в Тростянце Сумской области.

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