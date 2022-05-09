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Нужны для восстановления. Канада планирует передать Украине арестованные активы России

Новина українською →
Понедельник 09 мая 2022 13:28
Нужны для восстановления. Канада планирует передать Украине арестованные активы России Фото: заместитель премьер-министра Канады Христя Фриланд (flickr.com)
Автор: Сергей Пышкин

Канада рассчитывает стать первой страной, которая конфискует активы России и российских олигархов, после чего передаст их Украины. Средства должны быть направлены на восстановление нашей страны.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова заместителя премьер-министра Канады Христи Фриланд.

"Я думаю, что Канада уже одна из главных стран по финансовой поддержке. Мы уже более 1,6 млрд долларов перечислили на кредиты и прямые дотации. Более 600 млн долларов перечислили на оружие. Санкции. Мы две недели назад опубликовали законопроект, который нам даст право не только заморозить российские активы, но их и конфисковать. Мы надеемся, что Канада станет первой страной с законодательством о конфискации, мы считаем, что эти деньги должны идти на восстановление Украины",- заявила Фриланд.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что, по словам премьера Дениса Шмыгаля, Украина планирует конфисковать около 500 млрд долларов России и ее олигархов.

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