Потрібні для відбудови. Канада планує передати Україні арештовані активи Росії

Канада розраховує стати першою країною, яка конфіскує активи Росії та російських олігархів та передасть їх України. Кошти повинні бути направлені на відбудову нашої країни.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова заступника прем'єр-міністра Канади Христі Фріланд.

"Я думаю, що Канада вже одна з головних країн щодо фінансової підтримки. Ми вже понад 1,6 млрд доларів перерахували на кредити й прямі дотації. Понад 600 млн доларів перерахували на зброю. Санкції. Ми два тижні тому опублікували законопроєкт, який нам дасть право не тільки заморозити російські активи, але їх й конфіскувати. Ми надіємося, що Канада стане першою країною з законодавством про конфіскацію, ми вважаємо, що ці гроші повинні йти на відбудову України ", - заявила Фріланд.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, за словами прем'єра Дениса Шмигаля, Україна планує конфіскувати близько 500 млрд доларів Росії та її олігархів.

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