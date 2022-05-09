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Потрібні для відбудови. Канада планує передати Україні арештовані активи Росії

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Понеділок 09 травня 2022 13:28
Потрібні для відбудови. Канада планує передати Україні арештовані активи Росії Фото: заступник прем'єр-міністра Канади Христя Фріланд (flickr.com)
Автор: Сергій Пишкін

Канада розраховує стати першою країною, яка конфіскує активи Росії та російських олігархів та передасть їх України. Кошти повинні бути направлені на відбудову нашої країни.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова заступника прем'єр-міністра Канади Христі Фріланд.

"Я думаю, що Канада вже одна з головних країн щодо фінансової підтримки. Ми вже понад 1,6 млрд доларів перерахували на кредити й прямі дотації. Понад 600 млн доларів перерахували на зброю. Санкції. Ми два тижні тому опублікували законопроєкт, який нам дасть право не тільки заморозити російські активи, але їх й конфіскувати. Ми надіємося, що Канада стане першою країною з законодавством про конфіскацію, ми вважаємо, що ці гроші повинні йти на відбудову України", - заявила Фріланд.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, за словами прем'єра Дениса Шмигаля, Україна планує конфіскувати близько 500 млрд доларів Росії та її олігархів.

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