Нужно создать прецедент. Зеленский призвал бизнес выходить из РФ и работать в Украине

Президент Владимир Зеленский на экономическом форуме в Давосе обратился к иностранному бизнесу. Он призвал покидать российский рынок и работать в Украине.

"Нужно создать прецедент полного выхода всех иностранных компаний с российского рынка, чтобы ваши бренды не ассоциировались с военными преступлениями. Чтобы ваши офисы, счета, товары не использовались военными преступниками в их кровавых интересах. Ценности должны иметь значение, тем более когда начинается полномасштабная война", - сказал Зеленский.

Президент призвал международные компании, которые уже представлены в Украине, продолжить работу, а других - открывать свои представительства.

"Мы предлагаем каждой компании, которая покидает российский рынок, продолжить деятельность в Украине. Вы получите доступ не только на наш рынок объемом 40 млн потребителей, но и доступ к общему рынку Европы. При этом ваши бренды, позиции только усилятся, потому что вы поддержите защиту свободы", - добавил гарант.