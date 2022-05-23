Потрібно створити прецедент. Зеленський закликав бізнес виходити з РФ та працювати в Україні

Президент Володимир Зеленський на економічному форумі в Давосі звернувся до іноземного бізнесу. Він закликав покидати російський ринок та працювати в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення глави держави.

"Потрібно створити прецедент повного виходу усіх іноземних бізнесів з російського ринку, щоб ваші бренди не асоціювалися з воєнними злочинами. Щоб ваші офіси, рахунки, товари не використовувалися воєнними злочинцями в їхніх кровавих інтересах. Цінності повинні мати значення, тим більше коли починається повномасштабна війна", - сказав Зеленський.

Президент закликав міжнародні компанії, які вже представлені в Україні, продовжити роботу, а інших - відкривати свої представництва.

"Ми пропонуємо кожній компанії, яка залишає російський ринок, продовжити діяльність в Україні. Ви отримаєте доступ не тільки на наш ринок обсягом 40 млн споживачів, але й доступ до спільного ринку Європи. При цьому ваші бренди, позиції тільки посиляться, тому що ви підтримаєте захист свободи", - додав гарант.