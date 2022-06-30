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Нужно регулярно бить Россию: Подоляк о том, как приучить Москву к доброй воле

Фото: Михаил Подоляк, советник главы Офиса президента (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Россия заявила, что ее солдаты сбежали с острова Змеиный якобы из-за "жеста доброй воли". Москва решила не признавать то, что освобождение острова является работой и достижением наших бойцов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт советника главы Офиса президента Михаила Подоляка.

"Все идет по плану? Опять как жест "доброй воли" российские войска бегут из острова Змеиный, подтвердили в Минобороны России. То есть для того, чтобы "влюбить" Москву в добрую волю, нужно систематически ее бить. Поэтому меньше слов - больше оружия, и быстрее к миру без нацистской буквы Z...", - пишет Подоляк.

Фото: Подоляк о том, как приучить Москву к доброй воле (twitter.com/Podolyak_M)

Напомним, РБК-Украина писало о том, что наши бойцы освободили остров Змеиный от российских оккупантов. Также издание рассказывало, почему это так важно для Украины.

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