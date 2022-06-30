Остров Змеиный. Почему так важно его освобождение для Украины: объяснение МВД

Освобождение острова Змеиный украинскими бойцами от оккупантов важно для нас. Поскольку Россия потеряла свою силу в этой части Черного моря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника главы МВД Вадима Денисенко в эфире телемарафона.

Огромная победа ВСУ

"Нужно понимать, что остров Змеиный, после того, как мы уничтожили крейсер "Москва", россияне рассчитывали, что сделают из него такой себе авианосец, на который они поставят ПВО и смогут контролировать всю эту часть Черного моря. Мы их выбили и то, что в течение последних нескольких дней росСМИ реально разносило разные глупости означает одно - это огромная победа ВСУ", - объясняет Денисенко.

То есть, по его словам, по сути Украина нивелировала весь Черноморский флот РФ в этой части акватории Черного моря, практически при этом не имея своего.

"Теперь россияне ничего не могут сделать в акватории, кроме, к сожалению, обстрелов украинских городов ракетами "Калибр" со своих кораблей. Но с точки зрения высадки десанта они несостоятельны в этой части моря", - отметил Денисенко.

Освобождение Змеиного

Напомним, сегодня украинское командование сообщило, что российские оккупанты, вероятно, покинули Змеиный. После очередной успешной операции украинских войск противник спешно эвакуировал остатки гарнизона, сейчас там пожар и взрывы.

После чего уход российских войск подтвердили и в офисе президента Украины.

Что говорит Россия

В свою очередь страна-оккупант подтверждает, что вывело свои войска с острова и называет это якобы "шагом доброй воли". А также говорит, что якобы способствует экспорту украинского зерна, которое сама же и заблокировала.

Успешная операция

При этом всем стоит отметить, что накануне украинское командование заявляло о том, что наши бойцы продолжают операцию на острове Змеиный. А впоследствии был ряд сообщений об успешной ликвидации российских оккупантов и их техники на этом же острове.

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