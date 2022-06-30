Потрібно регулярно бити Росію: Подоляк про те, як привчити Москву до доброї волі

Росія заявила, що її солдати втекли з острова Зміїний нібито через "жест доброї волі". Москва вирішила не визнавати те, що звільнення острова є роботою та досягненням наших бійців.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт радника голови Офісу президента Михайла Подоляка.

"Все йде за планом? Знову як жест "доброї волі" російські війська тікають з острова Зміїний, підтвердили в Міноборони Росії. Тобто для того, щоб "закохати" Москву в добру волю, потрібно систематично її бити. Тож менше слів - більше зброї, і швидше до миру без нацистської літери Z…", - пише Подоляк.

Фото: Подоляк про те, як привчити Москву до доброї волі (twitter.com/Podolyak_M)