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Потрібно регулярно бити Росію: Подоляк про те, як привчити Москву до доброї волі

Фото: Михайло Подоляк, радник голови Офісу президента (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Росія заявила, що її солдати втекли з острова Зміїний нібито через "жест доброї волі". Москва вирішила не визнавати те, що звільнення острова є роботою та досягненням наших бійців.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт радника голови Офісу президента Михайла Подоляка.

"Все йде за планом? Знову як жест "доброї волі" російські війська тікають з острова Зміїний, підтвердили в Міноборони Росії. Тобто для того, щоб "закохати" Москву в добру волю, потрібно систематично її бити. Тож менше слів - більше зброї, і швидше до миру без нацистської літери Z…", - пише Подоляк.

Фото: Подоляк про те, як привчити Москву до доброї волі (twitter.com/Podolyak_M)

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що наші бійці звільнили острів Зміїний від російських окупантів. Також видання розповідало, чому це настільки важливо для України.

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