Нужно найти кратчайший путь. Эрдоган хочет посадить Украину и РФ за стол переговоров

Как рассказал Эрдоган, во время сегодняшней встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским и генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем обсуждались шаги для завершения войны. Он надеется, что "позитивную атмосферу" от соглашения об экспорте зерна можно "трансформировать" в постоянный мир между Украиной и РФ.

"Лично я верю в то, что война в конце концов закончится за столом переговоров. По сути, господин Зеленский и господин Гутерреш соглашаются с этим. Все дело в том, чтобы определить самый короткий и справедливый путь к столу переговоров", - заявил Эрдоган.

Турецкий лидер также отметил, что считает возможным реанимацию переговоров между Украиной и РФ на тех параметрах, которые были сформированы в марте во время встречи в Стамбуле.

"Мы готовы снова сыграть роль фасилитатора или посредника, чтобы предоставить все виды поддержки для достижения этой цели", - добавил он.