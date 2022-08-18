Потрібно знайти найкоротший шлях. Ердоган хоче посадити Україну та РФ за стіл переговорів

Як розповів Ердоган, під час сьогоднішньої зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським та генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррешем обговорювалися кроки для завершення війни. Він сподівається, що "позитивну атмосферу" від угоди про експорт зерна можна "трансформувати" у постійний мир між Україною та РФ.

"Особисто я вірю в те, що війна врешті-решт закінчиться за столом переговорів. По суті, пан Зеленський і пан Гутерреш погоджуються з цим. Вся річ у тому, щоб визначити найкоротший і найсправедливіший шлях до столу переговорів", - заявив Ердоган.

Турецький лідер також зазначив, що вважає можливим реанімацію переговорів між Україною та РФ на тих параметрах, які були сформовані у березні під час зустрічі у Стамбулі.

"Ми готові знову відіграти роль фасилітатора чи посередника, щоб надати всі види підтримки для досягнення цієї мети", - додав він.