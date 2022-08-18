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Потрібно знайти найкоротший шлях. Ердоган хоче посадити Україну та РФ за стіл переговорів

Фото: Реджеп Таїп Ердоган, президент Туреччини (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Туреччина вірить в те, що повномасштабна війна, яку Росія розв'язала проти України, завершиться за столом переговорів.

Про це заявив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його виступ у Львові.

Як розповів Ердоган, під час сьогоднішньої зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським та генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррешем обговорювалися кроки для завершення війни. Він сподівається, що "позитивну атмосферу" від угоди про експорт зерна можна "трансформувати" у постійний мир між Україною та РФ.

"Особисто я вірю в те, що війна врешті-решт закінчиться за столом переговорів. По суті, пан Зеленський і пан Гутерреш погоджуються з цим. Вся річ у тому, щоб визначити найкоротший і найсправедливіший шлях до столу переговорів", - заявив Ердоган.

Турецький лідер також зазначив, що вважає можливим реанімацію переговорів між Україною та РФ на тих параметрах, які були сформовані у березні під час зустрічі у Стамбулі.

"Ми готові знову відіграти роль фасилітатора чи посередника, щоб надати всі види підтримки для досягнення цієї мети", - додав він.

Нагадаємо, сьогодні у Львові відбулася зустріч лідерів України, Туреччини та ООН.

Додамо, напередодні американське агентство Reuters звинувачувало Ердогана у тому, що він намагається використати питання переговорів між Україною та РФ у рамках своєї передвиборчої кампанії.

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