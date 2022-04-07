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Нужно быть максимально креативным, - Зеленский о восстановлении экономики в Украине

Новина українською →
Четверг 07 апреля 2022 00:59
Нужно быть максимально креативным, - Зеленский о восстановлении экономики в Украине Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Роман Мирончук

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что мы должны сделать все, чтобы восстановить экономику страны и реанимировать малый и средний бизнесы на всей территории Украины, где это безопасно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на традиционное обращение Зеленского в конце дня.

"Экономика - это также фронт, на котором мы боремся за нашу свободу, за наше государство и за наших людей, поэтому нужно искать пути, чтобы постоянно адаптироваться к имеющимся обстоятельствам. Сейчас нужно быть максимально креативным и смелым в решении экономических вопросов", - заявил глава государства.

По его словам, это зависит не только от чиновников и центральных властей, а также зависит от всех руководителей на местном уровне, от политического и бизнес-сообществ.

"Мы должны все вместе найти необходимые идеи, необходимые решения, чтобы экономика страны стабилизировалась. Если нужно перемещать предприятия из определенных районов, то должны это делать. Если нужно обновлять законодательство и давать бизнесу большее пространство для развития, депутаты должны быстро это сделать", - добавил президент.

Зеленский также отметил, что если необходимо создавать специальные условия для возвращения людей, и это позволяет ситуация с безопасностью, то каждый руководитель должен сделать максимально все, чтобы вернуть людей на безопасные территории.

Напомним, Зеленский заявил о том, что новые санкции против России должны быть соразмерны военным преступлениям.

Ранее Зеленский объяснил предложение о решении вопроса Крыма за 10-15 лет.

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