Зеленский объяснил предложение о решении вопроса Крыма за 10-15 лет

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что предложение Украины по мирному договору, а именно обсуждение статуса Крыма в течении 10-15 лет - это один из форматов дипломатического решения вопроса. По его мнению, Россия вряд ли согласиться на такое предложение.

"10-15 лет – это некоторый формат предложения со стороны Украины и столько же процентов, что Россия на это согласится. 10-15 это не о том, чтобы не поднимать эту тему. Это договоренность сторон, которые в течение 10 лет стороны должны решить вопрос Крыма дипломатическим путем", - заявил он.

По словам Зеленского, такой формат предлагает не решать вопрос Крыма сейчас.

"Этот путь – это формат, которым предлагается не решать это сейчас, а хоть завтра в течение этого срока. Есть аспекты, которые я хочу сказать, а которые не могу, хотя следовало бы посоветоваться", - добавил Зеленский.

Президент заявил, что такое решение вопроса Крыма является не плохим, подчеркнув, что завтра его решение может измениться.

"Я считаю, что это решение не плохое, но это я считаю сегодня. Также важно, что я думаю сейчас и что я буду думать завтра и что мы делали вчера – это совершенно разные вещь. Это не значит, что мы не выполняем свои обязанности, прямо на сегодняшний день, если бы были такие договоренности, – это победа Украины", - добавил он.

Зеленкий добавил, что предложение о решении вопроса Крыма - сильная позиция.

"Потому что решать все споры пакетно или завершать войну сложно, и я думаю, что маловероятно. Некоторые вещи с танками или ракетами невозможно даже для общества. Никто тебя не услышит, и это правильно. Поэтому я считаю, что это сильная позиция, если дипломатический путь это можно решить за 10-15 лет. Это не компромисс, его и близко нет, это запросная позиция, но главное предложение "уходите с нашей территории", - заявил президент.