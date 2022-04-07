Потрібно бути максимально креативним, - Зеленський про відновлення економіки в Україні

Президент України Володимир Зеленський заявив про те, що ми повинні зробити все, щоб відновити економіку країни і реанімувати малий і середній бізнеси на всій території України, де це безпечно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на традиційне звернення Зеленського наприкінці дня.

"Економіка - це також фронт, на якому ми боремося за нашу свободу, за нашу державу і за наших людей, тому потрібно шукати шляхи, щоб постійно адаптуватися до наявних обставин. Зараз потрібно бути максимально креативним і сміливим у вирішенні економічних питань", - заявив глава держави.

За його словами, це залежить не тільки від чиновників і центральної влади, а також залежить від усіх керівників на місцевому рівні, від політичної та бізнес-спільнот.

"Ми повинні всі разом знайти необхідні ідеї, необхідні рішення, щоб економіка країни стабілізувалася. Якщо потрібно переміщати підприємства з певних районів, то повинні це робити. Якщо потрібно оновлювати законодавство і давати бізнесу більший простір для розвитку, депутати повинні швидко це зробити", - додав президент.

Зеленський також зазначив, що якщо необхідно створювати спеціальні умови для повернення людей, і це дозволяє ситуація з безпекою, то кожен керівник повинен зробити максимально все, щоб повернути людей на безпечні території.