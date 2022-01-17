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Нужно быть готовыми к возможному вторжению России в Украину в ближайшие дни, - Польша

Автор: Анастасия Рокитна

Российские войска продолжают накапливаться у украинской границы. В Польше говорят, что нужно быть готовыми к возможному вторжению России в Украину в ближайшие дни.

Об этом заявил глава Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на PAP.

"Конечно, ситуация патовая, но надо быть готовыми к тому, о чем говорил министр обороны Британии, что Россия в ближайшие дни может напасть на Украину", - заявил Солох.

На вопрос, какой сценарий представляется наиболее вероятным в Украине на данный момент, Солох ответил, что "возможен любой вариант".

"Кажется, что массовое нападение, направленное на захват всей территории Украины, выглядит наименее вероятным, хотя, конечно, нельзя исключать, и россияне, как всегда в таких ситуациях, исследуют свои возможности, с точки зрения дестабилизации страны без единого выстрела, без движения армии", - сказал глава Бюро нацбезопасности Польши.

Ранее сообщалось, что Россия исключает для себя размещение наступательного вооружения на территории Украины.

Отметим, накануне США сообщили, что у них есть доказательство того, что Россия готовит повод для вторжения в Украину, осуществив "провокацию под чужим флагом".

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