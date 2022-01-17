Потрібно бути готовими до можливого вторгнення Росії в Україну найближчими днями, - Польща

Російські війська продовжують накопичуватись біля українського кордону. У Польщі говорять, що потрібно бути готовими до можливого вторгнення Росії в Україну найближчими днями.

"Звісно, ситуація патова, але треба бути готовими до того, про що говорив міністр оборони Британії, що Росія найближчими днями може напасти на Україну" - заявив Солох.

На питання, який сценарій видається найбільш вірогідним в Україні на даний момент, Солох відповів, що "можливий будь-який варіант".

"Здається, що масовий напад, спрямований на захоплення всієї території України, виглядає найменш вірогідним, хоча, звісно, ​​не можна виключати, і росіяни, як завжди в таких ситуаціях, досліджують свої можливості, з точки зору дестабілізації країни без жодного пострілу, без руху армії" - сказав глава Бюро нацбезпеки Польщі.